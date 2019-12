Rodolfo Madrid, tecnico 39enne ex compagno di squadra e amico del centrocampista dell'Inter Arturo Vidal, ha parlato ai microfoni di FcInterNews:



In Italia i rumors sostengono che l’Inter lo voglia. Ne ha parlato con Arturo?

“Questo si dice sempre perché Conte lo considera un gran giocatore. È un allenatore esigente, che fa rendere al meglio i suoi giocatori. Arturo ha sempre manifestato la propria ammirazione per il lavoro esigente del mister italiano”.



Pensa che Vidal possa lasciare il Barcellona? Quale consiglio si sente di dargli?

“Questo non lo so. Arturo ha detto di voler essere importante e di voler lottare giorno dopo giorno per essere titolare nel Barcellona. Credo che alla fine della stagione deciderà cosa fare. L’Inter può essere un club dove trovare tutto ciò che vuole: un allenatore che lo conosce, lo rispetta e lo vuole. In più i nerazzurri hanno costruito un’ottima squadra che può lottare per conquistare titoli. Questo potrebbe sedurre Arturo, anche se nel suo passato c’è la Juventus”.