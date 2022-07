Si attendeva solo l’ufficialità, è arrivata nella notte: Arturo Vidal è un nuovo giocatore del Flamengo. Ad annunciarlo è stato lo stesso club brasiliano che ha annunciato l’ex centrocampista di Juventus ed Inter in grande stile nella straordinaria cornice del Maracanà e davanti ad ottantamila spettatori, in occasione di una partita di Coppa del Brasile contro l’Atletico Mineiro. Si è legato al Flamengo sottoscrivendo un contratto di diciotto mesi con scadenza dicembre 2023 e porterà sulle spalle il numero 32. Per l'intero periodo guadagnerà 3,6 milioni di euro.



INTER - Lunedì scorso Vidal aveva trovato l'accordo per rescindere il contratto con l'Inter, in scadenza nel 2023. Un'interruzione anticipata del rapporto che costerà ai nerazzurri 5,24 milioni di euro. Sbarcato a Milano nel settembre 2020, con l'Inter ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 70 partite, considerando tutte le competizioni.