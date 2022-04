La notizia lanciata da L'Equipe ha trovato conferme in giornata, Elliott è pronto a cedere il Milan. In corso la due diligence per l'operazione che porterebbe al passaggio del club rossonero nelle mani di Investcorp, fondo del Bahrain. Un giorno storico per la società rossonera e una buona notizia per i tifosi, che ora possono aspettarsi nuovi importanti investimenti: l'analisi di Gianni Visnadi, direttore di Calciomercato.com.