L'Excelsior Hotel Gallia di Milano torna ad ospitare il Calciomercato 53 anni dopo l'ultima volta. All'interno di questo storico albergo milanese nacque ufficialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia il calciomercato come lo conosciamo oggi e ospitò l'evetno fino al 1969. Oggi i club di Serie A, B e C tornano a proporre trattative, scambi e contratti in questa sede che Calciomercato.com vi racconta e svela dall'interno con i suoi inviati Emanuele Tramacere e Francesco Guerrieri.