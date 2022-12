Il presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli ha preso parola durante l'assemblea degli azionisti allo Juventus Stadium, ecco il suo discorso integrale in cui ha parlato delle dimissioni "non proprio volute" e di "rilievi non giustificati" per l'operato della sua presidenza. Ecco il discorso del numero 1 bianconero uscente.