E’ una delle conseguenze, forzate e inevitabili, di questo periodo di clausura casalinga, obbligatorio per arrestare la diffusione del coronavirus.La condivisione in tempo di pandemia globale: l’Italia, e con noi gran parte dell’Europa, ha traslocato in massa sul web.In collegamento con la stampa internazionale, Mark Zuckerberg parla delle sue creature: “Da voi gli spettatori dei Live di Facebook e dei video di Instagram sono raddoppiati nelle scorse settimane, e così le chiamate via Messenger e WhatsApp.”.Gli spettatori di video su Facebook e Instagram sono aumentati del 100%, il traffico dati in Italia è aumentato del 90% su rete fissa Tim e del 35% sul mobile. Chiamate o videochiamate su WhatsApp e Messenger sono aumentate del 100%, mentre lo streaming di film e serie tv nell’ultimo weekend è salito del 75%.Come riferito da La Repubblica, il commissario europeo Thierry Breton ha parlato al telefono con Reed Hastings, a capo di Netflix, chiedendogli di ridurre la definizione video di film e serie tv: “Per permettere l’accesso a tutti è tempo di passare a una definizione più bassa quando l’hd non è necessario”. Così, poche ore dopo,