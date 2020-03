Bryan Cristante così come molti talenti usciti dall’Atalanta (vedi Kessie, Caldara o Gagliardini) ha deluso le aspettative. La valutazione di 30 milioni fatta un anno fa dalla Roma rende difficile una possibile plusvalenza viste le prestazioni degli ultimi mesi. Eppure il centrocampista potrebbe approdare in estate alla Juventus. Il tutto per effetto di uno scambio, sulla falsariga di quello fatto lo scorso luglio con Luca Pellegrini e Spinazzola, che possa portare benefici economici ad entrambi i club. L’altro giocatore coinvolto sarebbe Madragora. Per entrambi la valutazione arriverebbe ad almeno 30 milioni permettendo quindi sia a Roma sia a Juve di ottenere una plusvalenza visti gli ammortamenti. In quest’ottica potrebbe avere ancora più senso il rinnovo di contratto al 2024 sottoscritto a gennaio.



STIMA RECIPROCA - Cristante piace da tempo alla Juve. E la stima è reciproca. L’ex atalantino, infatti, a Roma è stato titolare fisso con i tre allenatori dell’ultimo anno e mezzo (Di Francesco, Ranieri e Fonseca), ma le prestazioni sono state altalenanti e le critiche (soprattutto negli ultimi mesi) sempre più forti. Bryan ha giocato fuori ruolo, lontano da quella trequarti che lo ha reso “famoso” a Bergamo nel suo anno di massimo splendore. L’assenza di un regista ha portato i tecnici ad affidarsi a Cristante davanti alla difesa. Fonseca lo ha schierato praticamente da difensore centrale in due occasioni. E le prestazioni del 25enne ne hanno risentito. L’occasione Juve (delusa dal rendimento di Rabiot) sarebbe da cogliere al volo.