Le esultanze e le provocazioni di Emiliano Martinez dopo la vittoria dei Mondiali da parte dell'Argentina non sono andate giù alla Francia, ma non solo. Tante le condanne arrivate dal mondo dello sport, ultima quella di Patrick Vieira. L'allenatore del Crystal Palace, interpellato sulle mosse di Dibu, ha commentato: "Alcune delle foto che ho visto hanno tolto qualcosa a ciò che l'Argentina ha ottenuto ai Mondiali. Non credo che ne avessero davvero bisogno. A volte non puoi controllare le emozioni, ma quella è stata una decisione stupida da parte di Martinez. Il modo in cui ha preso in giro Mbappé, poi, danneggia il calcio e sé stesso".