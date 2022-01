Dopo aver raggiunto il pareggio contro il Napoli, l'allenatore della Juventus, Massimilano Allegri, secondo il bordocampista di Dazn, avrebbe indicato ai suoi di giocare con prudenza e non lasciarsi trasportare dall'entusiasmo. Un atteggiamento incomprensibile per l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, che alla Bobo Tv ha così commentato.



"Quando fai gol devi spostarti di almeno dieci metri più avanti. San Siro era una bolgia che ci trascinava. Quando eravamo sotto di un gol, si sentivano dei boati a spingere verso il pareggio. Mi sembra assurdo vedere una squadra come la Juventus giocare così".