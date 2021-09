Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, dice la sua, alla BoboTv, sull'attacco nerazzurro: "L’Inter è ancora la più forte, deve vincere lo Scudetto. In attacco ha perso Lukaku ma ha preso Dzeko e Correa che faranno i gol che faceva il belga. Vedo una grande Inter, ma anche un grande Milan. L’Inter ha fatto molto bene nel primo tempo contro il Real Madrid, prima quando perdeva in Champions poi non vinceva nemmeno in campionato. Poi il Bologna è una buona squadra, non è mai facile giocarci contro. Lautaro a 25-30 gol? Se calcia i rigori sì".