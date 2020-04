Christian 'Bobo' Vieri parla di calcio senza peli sulla lingua. L'ex centravanti della Nazionale ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Era tanto tempo che non vedevo giocare così bene l'Italia, l'ho detto anche a Mancini. Esalta le qualità dei giocatori, vede i giovani e non ha paura a lanciarli senza trascurare qualche vecchietto se lo merita".



"Ciro Immobile è maturato e sta facendo tanti gol, ora però deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo. Il Gallo Belotti è uno tosto, ma da uno con le sue qualità mi aspetto 20 gol a stagione".



"Haaland è il più forte di tutti e ha fatto bene a scegliere il Borussia Dortmund, la società migliore per valorizzare i ragazzi. Tra un paio d'anni se ne andrà in una grandissima squadra per 200 o forse 300 milioni di euro".