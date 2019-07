Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Lazio, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset di Nicolò Barella, neo acquisto dei nerazzurri, e dell'imminente esperienza in Champions dell'Atalanta.



Queste le sue parole: "Barella all’Inter? È un ragazzo giovane ed è giusto che costi così tanto, ha dimostrato le sue qualità quest’anno. Oggi se vuoi un giovane forte devi pagarlo, l’Inter è stata brava a prenderlo. La difesa dell’Inter è molto forte quest’anno, Godin ha fatto la Champions League per tanti anni. Conte sta lavorando per avere una squadra solida. È un grande allenatore, grande motivatore, chiede tanto alla squadra. L’Atalanta? Negli ultimi anni ha fatto cose spettacolari, hanno un grande allenatore. Complimenti a loro. Secondo me in Champions League possono andare lontano, in casa non perderanno una partita".