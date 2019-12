In casa Lazio la gioia è incontenibile: il 2019 finisce con la Supercoppa italiana alzata al cielo, dopo una prodigiosa cavalcata di 8 vittorie consecutive. I ragazzi di Inzaghi sembrano incontenibili, battono 2 volte la Juventus in un mese e si accreditano come terza forza del campionato.



LAZIO SQUADRA CORTA - Durante la trasmissione Tiki Taka ne ha parlato l'ex Vieri: "La Lazio è fortissima. Ora è terza in campionato, ma quello che conta poi è dove sei a fine stagione. Comunque quelli davanti fanno gol con grande facilità: Luis Alberto, Correa, Immobile e Milinkovic sono devastanti. Quello che un po’ manca è la panchina, che non è abbastanza lunga. Il fallo di Matuidi su Luis Alberto? È rosso diretto, senza discutere”.