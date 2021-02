Intervenuti alla Bobo TV in diretta su Twitch, Christian Vieri e Antonio Cassano hanno discusso su Romelu Lukaku: "Romelu agli Europei con il Belgio farà un gol o due a partita, è infermabile. Avete visto il film Unstoppable?", spiega Vieri.

Cassano, però, non è della stessa opinione: "Vedrai quando ci sono dei difensori forti a marcarlo, quando trova degli animali fisicamente come lui poi va in difficoltà. Così come ha fatto in Inghilterra".