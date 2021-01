Christian Vieri, ex attaccante di Juve, Inter e Milan tra le altre, parla alla Bobo Tv, su Twitch, dicendo la sua su Mario Balotelli, in gol al debutto col Monza in B (foto buzzi): “Il Monza ha dominato, Balotelli ha segnato dopo cinque minuti ed era un anno che non giocava. Deve entrare in condizione, a livello di testa c'è. Il problema era questo, invece si dà da fare. È stata una grande partita, anche Boateng ha giocato bene. Se Balo si mette in condizioni fisiche accettabili rischia di fare un gol a partita. Il Monza andrà in Serie A, sono uno squadrone con tanti giocatori di qualità”.