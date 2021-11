Alle prese con l'infortunio di Danilo e altre defezioni, Massimiliano Allegri per la gara di domani sera a Londra contro il Chelsea ha deciso di convocare anche il 19enne difensore belga Koni De Winter, che dopo due stagioni nella Primavera bianconera è diventato quest'anno titolarissimo nell'Under 23 in Serie C.

Giocatore duttile per la retroguardia, un po' come Danilo, è alla terza convocazione con la prima squadra, dopo quella con Pirlo l'anno scorso in Champions col Barcellona e quella di settembre con Allegri per la trasferta di Napoli in campionato. Curiosità: De Winter ha segnato il primo gol in assoluto della Juve in questa stagione, nell'amichevole contro il Cesena del 24 luglio.