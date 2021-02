Porto e Juventus si affronteranno mercoledì alle 21 all'Estadio Do Dragao di Oporto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Domani il programma della vigilia per i bianconeri prevede: allenamento al mattino alla Continassa e conferenza stampa di Andrea Pirlo alle 14.30, dopodiché la squadra partirà per il Portogallo.



Nel frattempo, l'allenatore portoghese Sergio Conceiçao avrà già parlato ai media alle 12.30.