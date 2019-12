Cristiano Ronaldo nel corso della sua carriera ha anche ricevuto un clamoroso rifiuto. L'attaccante oggi alla Juventus è famoso anche per le sue numerose love stories che nel nostro paese hanno viste coinvolte Cristina Buccino e Raffaella Fico. Eppure c'è chi ha saputo dire no all'asso portoghese.



Si tratta della top model russa Viktoria Odintcova che, come ha svelato alla televisione russa nella trasmissione Makarena "tanto tempo fa" ha ricevuto e cancellato un messaggio di Cristiano Ronaldo su Instagram: "Ovvio che non gli ho dato una chance. Conosco altre ragazze alle quali ha scritto, così ho capito cosa dovevo fare e ho cancellato il messaggio".



Chi può dire se avrà fatto bene o meno Viktoria ha comunque un grande seguito sui social anche grazie a foto super hot che mettono in mostra un fisico incredibile. E noi le foto più sexy ve le mostriamo nella nostra gallery.