Viktoria Plzen-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Chory contro Belotti

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori diper la gara di andata dei quarti di finale di Conference League in Repubblica Ceca, alla Doosan Arena di Plzen.Per i locali tantissime le assenze tra infortunati e squalificati, i giocatori da tenere d'occhio sono quelli offensivi, in particolareche hanno trascinato la squadra fino alle migliori otto della competizione. La Fiorentina rinuncia inizialmente a Bonaventura ma ritrovadal 1' a fianco di Mandragora a centrocampo. Milenkovic vince il ballottaggio in difesa con Ranieri,quello con Barak sulla trequarti,' la spunta su Kayode sulla fascia destra della difesa. non mancaal centro dell'attacco.

Jedlicka; Hranac, Jemelka, Hejda; Cadu, Cerv, Kalvach, Reznik; Sulc; Chory, Vydra. All. KoubekTerracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano