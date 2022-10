Il calciatore del Viktoria Plzen Ludek Parnica ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter:



"Vogliamo fare la miglior partita possibile, non soltanto per il Plzen, ma anche per la Repubblica Ceca in generale".



TIFO DA BARCELLONA - "Ho sentito queste cose, ma noi giocheremo per noi stessi".



LUKAKU - "Se gioca? Non lo sappiamo, sappiamo che è un attaccante fortissimo, sarei curioso di affrontarlo. Ho notato che i media hanno parlato tanto della gara fatta da Jemelka in nazionale contro di lui, ma non l'ho analizzata particolarmente. Abbiamo abbastanza video dal nostro allenatore, penso che mi basti".



ZERO PUNTI - "Sappiamo di affrontare le squadre migliori d'Europa, noi abbiamo questo grande sogno di ottenere almeno un punto da queste due ultime partite, ce la metteremo tutta e vedremo".