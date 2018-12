Con la qualificazione già in tasca da due settimane, la Roma cerca sul campo del Viktoria Plzen una prestazione e un risultato positivi per uscire dalla crisi che ha colpito la squadra nelle ultime settimane. Il match ha certamente più rilevanza per i cechi, appaiati a quota 4 punti col Cska Mosca e in piena corsa per il terzo posto che vale l'Europa League.



Ecco alcuni dati sulla partita forniti da Opta:



Il Viktoria Plzen ha perso 0-5 la trasferta contro la Roma in questa Champions League - non ha mai perso con più gl di scarto una partita in competizioni europee. La Roma è rimasta imbattuta nei tre precedenti europei contro il Viktoria Plzen (2V, 1N, 0P), con un risultato totale di 10-2.



Il Viktoria Plzen ha perso solo una delle ultime otto partite interne in competizioni europee (6V, 1N, 1P), proprio nell’incontro più recente in casa: 0-5 contro il Real Madrid a novembre. Il Viktoria Plzen ha battuto 2-1 il CSKA Mosca alla 5ª giornata di questa Champions League – la sua terza vittoria nella competizione (3N, 11P). Non ha mai trovato il successo in due gare consecutive nella competizione. Il Viktoria Plzen ha tenuto la porta inviolata solo in una delle 17 partite giocate in Champions League - 0-1 in trasferta contro il BATE Borisov nel novembre 2011. Il Viktoria Plzen è attualmente al terzo posto del Gruppo G con quattro punti. È arrivato terzo nelle due precedenti partecipazioni alla fase a gironi (2011/12 e 2013/14) – la squadra ceca ha bisogno di un solo punti per eguagliare il suo record di punti (cinque nel 2011/12).



La Roma è già qualificata per la fase a eliminazione diretta di questa Champions League – con un successo eguaglierebbe il suo record di punti nella fase a gironi della competizioni (12 nel 2008/09).