L’attesa per la nuova edizione del noto reality show L'Isola dei famosi sta per giungere alla fine con Alessia Marcuzzi che darà il via al programma il prossimo 24 gennaio. Fra i concorrenti cu sarà anche un legame con il mondo del calcio perché sbarcheranno sull'Isola Viktorija e Virginia Mihajlovic, le figlie dell'ex difensore di Inter e Lazio oltre che ex-allenatore di Milan e Torino, Sinisa Mihajlovic.

Le Mihajlovic gareggeranno come un unico concorrente. Un vantaggio in parte data la estrema necessità di forze fresche nelle molte prove fisiche del programma, anche se dovrà essere chiarito anche come dovranno dividersi le razioni di cibo che saranno date ai concorrenti. Impegno e disciplina saranno la chiave, doti che il padre ha sempre richiesto ai suoi calciatori in panchina. Ce la faranno? Eccole nella nostra gallery.