Aleksandr Golovin è al centro di tantissime voci di mercato e in questi giorni i dirigenti del CSKA Mosca incontreranno quelli della Juventus per provare a trovare l'accordo per il suo trasferimento a Torino. Dalla Russia però arrivano messaggi incoraggianti per l'esito positivo dell'affare.



GOLOVIN ALLA JUVE - Victoria Lopyreva bellissima e biondissima ambasciatrice del Mondiale di Russia ha parlato a margine di un evento organizzato dalla FIFA sullo "Stile e Fashion" ai Mondiali, confermando che Golovin giocherà nella Juve: "Andrà alla Juventus, penso che sia pronto per questa esperienza. Per noi russi è una grande opportunità avere un giocatore in un campionato top come la Serie A. Lì migliorerà e quindi la nostra Nazionale sarà ancora più forte, per questo sono felice che vada alla Juve”. Verità o frasi di circostanza? Per ora ecco Victoria nella nostra gallery.