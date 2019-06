Una vita in vacanza, sempre con un occhio ai social network e sempre pronta a mostrarsi in tutto il suo splendore ai suoi fan. Viky Varga insieme al suo Graziano Pellé sono in vacanza nel Mar Mediterraneo, sempre al mare, sempre in costume da bagno per allontanarsi il più possibile dalla Cina dove gioca l'attaccante dello Shandong Luneng.



Prima Ibiza, poi un salto a Formentera e ora l'approdo a Positano per visitare la costiera amalfitana. Per un tour delle spiagge più belle e calde d'Europa, diventate bollenti negli scatti della splendida Viky che vi mostriamo nella nostra gallery.