E' stato una delle poche note liete della contraddittoria stagione della Roma e, salutato e ringraziato chi come Paulo Fonseca ha avuto il merito di lanciarlo e valorizzarlo, Gonzalo Villar è pronto ad aprire un nuovo capitolo sotto la guida di José Mourinho. "Rimango sicuramente alla Roma", dichiara il calciatore spagnolo senza esitazioni dal ritiro della sua Under 21.



"A Roma sono contento e ho molta voglia di giocare per Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e di conoscere i suoi metodi di lavoro, spero che possa trasmetterci la sua mentalità vincente. Se i laziali sono andati fuori di testa per l’arrivo di Mourinho? Sì, è vero. Ma quei pochi che ci sono...", conclude con una battuta Villar, che infiamma già il clima in vista del prossimo derby.