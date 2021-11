Non è un caso se nelle ultime settimane il tenore dei messaggi lanciati da Gonzalo Villar tramite Twitter e Instagram appare molto diverso rispetto ad appena due mesi fa complici le continue esclusioni di Mourinho. E in questo senso un indizio da non sottovalutare è il like piazzato da Villar al commento di una tifosa: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando il Valencia“. Il club spagnolo ha preso informazioni sul centrocampista della Roma e a gennaio potrebbe fare un tentativo per prenderlo in prestito e riportarlo dove è cresciuto nelle giovanili.