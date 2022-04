Raul Albiol è il leader del Villarreal che tanto bene sta facendo in Champions League sotto la guida di Unai Emery. Oggi il Sottomarino Giallo è ospite del Getafe, il cui allenatore Quique Sanchez Flores ha ricordato in conferenza stampa quando, il 2 agosto del 2004, la vita dell'allora giovane difensore poteva finire prematuramente.



L'INCIDENTE - Albiol aveva trovato l'accordo per passare dal Valencia al Getafe, e si stava recando nella sede della nuova squadra per firmare il contratto. Niente cintura in macchina, e quella scelta poteva costargli tutto: incidente brutale, ripetuti testacoda e sballottamenti che gli provocano un trauma toracico-addominale e varie contusioni polmonari, con conseguente emorragia e asportazione della milza. Sarebbe rientrato a novembre, riassaporando poi il campo a gennaio del 2005. E la sua carriera lo avrebbe portato anche a Napoli, dove ha fatto da chioccia a Koulibaly prima di diventare la colonna del sorprendente Villarreal dal 2019 ad oggi.