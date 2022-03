Il tecnico del Villarreal,, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus:"Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando la gara d'andata. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però: loro sono favoriti, sono tra i candidati a vincere la Champions per la loro storia e per quello che rappresentano. Sicuramente tra le migliori cinque a livello europeo. Però noi ci vogliamo provare: la voglia è quella di vincere, la gente è fiducioso, andiamo a Torino con l'intenzione di essere protagonisti"."Alcuni li recuperiamo, non so se per giocare dall'inizio perché mancano ancora 24 ore alla partita. Aspettiamo alcuni dettagli prima di decidere. Gerard Moreno è in gruppo, sta lavorando. E' un aiuto importante, se dovessimo riuscire a inserirlo sarebbe importante. Albiol? E' un giocatore d'esperienza, perfetto per queste partite. La sua presenza è importante, viene da una gara dove si è riposato per un problema muscolare, si è allenato bene"."La Juventus vince più che pareggiare, e non perde quasi mai, hanno una grande difesa, si approcciano bene ai rivali, hanno individualità che possono fare la differenza. Noi abbiamo preparato la gara per 90 minuti e più, adesso è più probabile che si vada ai supplementari"."Hanno Alex Sandro e Cuadrado che hanno capacità di attaccare sugli esterno e arrivano in area con tanti giocatori, da Locatelli a Rabiot fino ad Arthur che è un giocatore che sa controllare il pallone e la partita".