Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato alla vigilia della semifinale d'andata contro il Bayern Monaco:



"Trovo naturale essere qui. E ora ci troviamo a un livello di difficoltà maggiore, dopo Juventus e Bayern. Andiamo sull'onda delle esperienze che abbiamo fatto. Servirà concentrazione su ogni aspetto della partita. Giochiamo contro i favoriti per la vittoria della competizione, ma vogliamo essere protagonisti. Non sarà un esito scontato, il rivale può essere superiore a noi, ma abbiamo le nostre armi per poter competere".