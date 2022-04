Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League:



"Dobbiamo mostrare al Bayern un enorme rispetto. Dovremo essere in grado a far fronte a una partita davvero complicata. Sanno come segnare tanti gol in casa, per loro è normale. Anche loro ci rispettano e sanno che se giocano al meglio sono i favoriti. Si sentono forti e ottimisti giocando in casa".