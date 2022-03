Il giovane attaccante esterno del Villarreal, Yeremy Pino, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport della quale vi riportiamo alcuni passaggi: Pino ha esordito in Nazionale a San Siro, e domani torna in Italia.



"Ad affrontare un club storico che sa come muoversi in sfide di questo tipo, complicate, tese. Loro hanno più esperienza, noi abbiamo trovato la nostra identità e abbiamo portato una città e un club di provincia a vincere in Europa. Non abbiamo molto da perdere e ci proveremo con ogni mezzo. Se siamo uniti ce la possiamo fare".



VLAHOVIC - "L’avevo visto in un paio di video su TikTok. È un crack, però non l’avevo mai visto giocare e dal vivo mi è sembrato incredibile: una bestia. E poi gli hanno dato due palle: con la prima ha segnato dopo 33 secondi e con l’altra all’85’ ha obbligato Rulli a una grande parata".



POKER IN LIGA - "​Davanti a mio padre, che è stato il mio primo allenatore. Mi rimproverava continuamente, molto più degli altri bambini. Evidentemente a qualcosa è servito… Io non segno tanto, e all’improvviso, 4 gol tutti insieme. Incredibile".