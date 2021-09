Confermate le buone sensazioni dopo l'infortunio di Matias Vina. Del terzino della Roma, che si è fermato dopo la prima partita dell'Uruguay contro il Perù, ha parlato il commissario tecnico Tabarez in conferenza stampa post vittoria contro la Bolivia per 4-2: "Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo della partita ha fatto la risonanza magnetica ed è venuto fuori che non era niente di preoccupante. È stata una mia decisione di non farlo giocare oggi. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima partita".