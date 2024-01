Vince solo l'Empoli nella lotta salvezza: Nicola e Zurkowski provano a risollevare le quote dei toscani

Vince solo l'Empoli nel 22° turno di Serie A tra le squadre in lotta per non retrocedere. I toscani hanno superato il Monza 3-0 grazie alla tripletta di Zurkowski, festeggiando con i tre punti l'esordio in panchina di Davide Nicola, tecnico esperto nel risollevare squadre date già per retrocesse. La quota per la salvezza rimane bassa, tra 1,37, ma il successo di domenica può invertire la rotta. Terza sconfitta consecutiva per la Salernitana, che resta in ultima posizione e proposta a 1,22 per la retrocessione. Il prossimo match contro la Roma, inoltre, potrebbe essere decisivo per la panchina di Filippo Inzaghi. Seguono nelle quote, a 1,50 e 1,90, l'Hellas Verona e il Cagliari, mentre risale a 3,25 il Frosinone, che ha portato a casa lo scontro diretto con i sardi. E' offerto a 5, invece, il terzetto composto da Lecce, Udinese e Sassuolo. I salentini, pur trovandosi al 14° posto, hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque gare, complice un calendario non molto agevole. Minuti finali da incubo, invece, per i friulani, che, dopo due ottime prestazioni con Fiorentina e Milan, si sono fatti sfuggire i tre punti nel finale di partita.