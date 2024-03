Vinicius spintona Laporte dopo la polemica sul razzismo, il centrale: 'Forse voleva ballare'

Spain's Aymeric Laporte quoted a video that makes fun of Vinicius ("I just want to play football") with "Maybe he wanted to dance". pic.twitter.com/BN8PuBfuza — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 26, 2024

Hanno fatto il giro del web e di tutti gli schermi le lacrime in conferenza stampa distella del Real Madrid e della nazionale brasiliana, in merito al tema razzismo: "E' sempre più difficile per me, voglio solo giocare a calcio ma devo combattere per tutti i neri", l'estrema sintesi delle parole di Vini.C'è chi ha reagito andando fuori tema, come l'ex portiereche ha commentato "E' lui a provocare per primo, il calcio non è per... omosessuali", per usare un termine edulcorato.Ieri sera, nell'amichevole internazionale fra Spagna e Brasile, c'è stato un momento di tensione con il difensore dell'Al-Nassr, ex Manchester City,. Il brasiliano cammina verso lo spagnolo di origini francesi e lo spintona, per poi subire la reazione dell'avversario e dare vita a un parapiglia. La scena è stata ripresa dalle telecamere e condivisa sui social, dove è arrivato il commento dello stesso Laporte: "