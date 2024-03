Brasile, Endrick segna anche alla Spagna: gol al Bernabeu, la sua prossima casa VIDEO

Il primo gol di Endrick al Bernabeu. Con la maglia del Brasile, aspettando quelli col Real Madrid. pic.twitter.com/tDUpH7ADCW — Benny Giardina (@bennygiardina) March 26, 2024

Il talento classe 2006, che dal primo di luglio salvo sorprese sarà un giocatore del Real Madrid, dopo aver deciso l'amichevole di sabato scorso a Wembley contro l'Inghilterra (la Selecao non vinceva dal 1995 nel tempio inglese),davanti ai suoi nuovi tifosi.L'attuale attaccante del Palmeirassu azione da calcio d'angolo. In una partita nella quale ha brillato la stella di Yamal, il ragazzino brasiliano ha dimostrato qualità e personalità. A volte esagerando. Come al 78', quando si è preso un giallo per un calcione gratuito a Cucurella. Una macchia, in una serata comunque da ricordare.Endrick è diventato ufficialmente di proprietà del Real Madrid nel dicembre 2022:Un talento che si aggiunge a un attacco stellare, composto da Bellingham, Vinicius e Rodrygo. Più Mbappé, che sarà blanco in estate. Il Real Madrid anche nel 2024-25 sarà la squadra da battere.