. E da quel giorno i rapporti sono costantemente diventati sempre più freddi. Fiorentina e Atalanta continuano a litigare, tra il campo e le stanze dirigenziali.. Il clima, tra le due rivali nella lotta europea, è ai minimi termini.- Un rigore estremamente dubbioso assegnato ai bergamaschi per un contatto tra Pezzella e Ilicic, poi due penalty non concessi alla Fiorentina, tra cui quello palese quando Berisha atterra Dias nel finale:. Pairetto, mesi dopo, venne criticato anche da Gasperini dopo una sfida contro la Lazio, con quest'ultimo che venne accusato di scarsa memoria.- Da quel giorno, niente fu come prima. "Il Tribunale Federale ha prosciolto l’e il Perugia e i rispettivi presidenti deferiti dal Procuratore Federale per accordi riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere obblighi contrattuali in capo al Perugia, con riferimento ae Alessandro Santopadre": con questo comunicato, le accuse della Fiorentina caddero. Mancini, 'regalato' con la futura rivendita al Perugia, vide la propria valutazione cambiare radicalmente nel passaggio all'Atalanta,- E i Della Valle si indignarono.a fine maggio proprio a causa della querelle Mancini. Corvino lavorava all'operazione, il portiere e il proprio entourage attendevano, l'Atalanta era pronta a liberarsene definitivamente:. Uno strappo troppo grande per poter fare affari.: "Ho scelto per le coppe europee", dirà in seguito il croato. Colpa, anche, dei rapporti tra Chelsea e Fiorentina successivi alla vicenda Salah.- Un escalation di avvenimenti che ieri ha toccato nuovamente alte vette.. Il tecnico orobico ha etichettato Chiesa come "tuffatore", quello gigliato ha dichiarato di non gradire le parole del collega e che anzi, nessuno deve parlare degli elementi altrui. E poi Percassi, esploso nel post-gara: "T(dopo le proteste post-Inter, ndr)". La risposta (seccata) dei toscani non è mancata