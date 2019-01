Cosa dire davanti a una partita del genere. Magnifici, straordinari, storici. Da sogno. La Fiorentina spazza via la Roma, letteralmente. Fa impazzire il 'Franchi', si prende una semifinale di Coppa Italia che si rivela apertissima dopo l'altra impresa della serata, quella dell'Atalanta contro la Juventus. Ci sono sfide, come questa, destinate a entrare nell'immaginario collettivo: una serata così riconcilia con l'amore per il calcio.



Chiesa guida la cavalcata: un fenomeno che squarcia la difesa della Roma e trova il settimo gol in quattro partite. Prezioso, deciso, caparbio, viaggia in profondità e batte tre volte Olsen, chiosando con una potente tripletta. I giallorossi, in estrema difficoltà, sono rimasti in partita fino al 3-1, subento comunque e prepotentemente la formazione di Pioli. Lafont salva su Schick e Zaniolo, poi si apre la deriva ospite. E lì si infilano Benassi e Simeone. Puntando sempre su Muriel, ormai «un fattore», come affermato dal suo stesso tecnico. Difficile descrivere il 7-1 che la Fiorentina ha inflitto tra un contropiede sempre più padrone della Viola e la fantasia offensiva che fa sognare l'Europa. La Coppa Italia è un obiettivo, impossibile frenare l'euforia del momento che aleggia a Firenze. La sensazione è che, con un Muriel in più dall'inizio, i domini imposti nel girone d'andata potrebbero tramutarsi in tre punti. L'entusiasmo è una linfa in più: due punti di distanza dall'Atalanta, settima in classifica, e un duello a distanza che si rinnova ancor di più. Il momento di fare sul serio è arrivato: ultimi botti di mercato con l'acquisto di Rasmussen dall'Empoli per l'estate e testa immediatamente al campo.



Federico I, II e III, Giovanni I e II, e ancora Luis e Marco: i nuovi re di Roma dopo la sonora vittoria in coppa. Il primo monito per riprendere la corsa: il campionato è indecifrabile, pieno di alti e bassi, e la nuova linfa intrapresa dalla Fiorentina è il primo margine su cui lavorare per partire verso gli obiettivi stagionali.