Se c'è un obiettivo ancora alla portata della Fiorentina in questa stagione, questo è la Coppa Italia. Un'impresa ardua, ma solamente due partite separano la formazione di Pioli dalla gloria. E dal conseguente ritorno in Europa dopo due anni di purgatorio, che pericolosamente si apprestano a diventare tre, almeno stando alla prestazione in campionato. La sconfitta contro il Cagliari ha aperto una ferita, l'ennesima dopo un mese senza successi. Da lì la Fiorentina è tornata indietro, calando e lasciando spazio alle avversarie. Nell'ultimo turno, il pareggio dell'Atalanta e la sconfitta del Torino aumentano i rimpianti: il potenziale -5 dall'Europa avrebbe tenuto a galla l'attenzione fino alla semifinale di coppa, ma il reale -8 affloscia le speranze.



Il tran tran delle recenti settimane ha squarciato l'idilliaco percorso che, seppur avaro di risultati continui nel tempo, sembrava essersi instaurato tra Pioli, la squadra e la società. Il pericolo è che, tra voci di mercato e obiettivi non alla portata, il percorso si sfaldi. E l'unica meta plausibile, a questo punto della stagione, è quella che porta ad arrivare indenni all'appuntamento dell'Atleti Azzurri d'Italia, dove la Fiorentina dovrà dare un senso a un cammino che sembra essersi perduto. Serviranno audacia e tecnica quel giorno, che dista un mese e che può spedire la Fiorentina verso un grande sogno. Dunque, mentre le parti si dividono in una moltitudine di schieramenti e a Firenze non bastano più i Guelfi e i Ghibellini, le concorrenti macinano terreno e tener botta non è facile. Tirare fuori l'orgoglio, portare in porto il campionato e provare a regalarsi una gioia da battagliare all'Olimpico.