Violamania: che tristezza vedere questa Juve. Ma questo aumenta i rimpianti

Proviamo ad immedesimarci in un tifoso di una qualsiasi squadra estera che, per curiosità, si collega per dare un’occhiata alla partita fra Juventus e Fiorentina. Quale spettacolo offre una squadra, la più vincente nella storia della Serie A, che dopo aver trovato il gol del vantaggio si chiude(per non dire area di rigore) rinunciando completamente a giocare sperando che gli avversari non segnino e restando in balia degli eventi? E tutto questo contro la decima formazione nella classifica di Serie A? La Juve esce con i tre punti probabilmente anche meritatamente, ma vedere la squadra col primo monte ingaggi del campionato giocare in questo modo. E questa è la doverosa premessa.

La Fiorentina se ne torna a Firenze con le ossa rotte e con una classifica che rischia di far sprofondare la squadra in un campionato contraddistinto dall’anonimato, mai successo da quando Vincenzo Italiano si è seduto sulla panchina. Perdere contro la Juve ci sta, ci mancherebbe altro, quel che brucia di piùe, come detto, contro una squadra il cui unico obiettivo era quello di chiudersi a riccio senza mai cercare uno spunto o una soluzione offensiva. Fatto, questo, che non fa che aumentare i rammarichi per Biraghi e soci che difficilmente sono riusciti a crearsi situazioni pericolose contro i bianconeri.

La sensazione diffusa, al netto di qualche errore anche di Vincenzo Italiano, è che alla squadra manchi tremendamente un po’ di qualità all’interno della rosa. Quella che le permetterebbe di evitare cali di rendimento così bruschi e repentini come quelli che abbiamo visto fra la partita con l’Atalanta e quella contro la Juve. E quando ti manca la qualità può succedere anche che