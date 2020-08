La Fiorentina sta già guardando al futuro, con il chiaro intento di lavorare in questo mercato per costruire una rosa che possa ambire alle zone più nobili della classifica. Rispetto al passato, Rocco Commisso ha investito già molto durante la sessione invernale di mercato, mettendo le basi per la rosa del futuro, e in questo mercato estivo vorrà provare a concludere l’organico.Federico Chiesa ha vissuto una stagione travagliata in maglia viola, iniziata con i malumori per il mancato trasferimento alla Juventus, proseguita con il pessimo rapporto con Vincenzo Montella, salvatasi solo sul finale grazie a Beppe Iachini. Il numero 25 viola sembra il partente designato, visto che già da due stagioni è molto seguito dai top club italiani e non solo, considerato una risorsa presente e futura del calcio italiano.con il passare dei giorni, provando ad inserire contropartite per abbassare le pretese. Chiesa ha un contratto in scadenza nell’estate 2022.L’altro giocatore molto appetito sul mercato è Nikola Milenkovic, che nell’ultima stagione ha visto la sua definitiva consacrazione. Il centrale serbo classe ’97 si è dimostrato un difensore moderno, molto forte fisicamente, tatticamente intelligente e pericoloso in zona gol, ovvero l’identikit del centrale richiesto al giorno d’oggi. Anche il serbo ha un contatto in scadenza nel 2022, anche se la Fiorentina proverà ad estenderlo, adeguandolo ai top club della rosa.Anche qui ci sono forti le milanesi in pressing, oltre al Napoli ed alcune piste estere, che potrebbero scaldarsi con il passare dei giorni.