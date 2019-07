Finalmente ci siamo, la tempesta legata al futuro di Federico Chiesa sta finalmente per arrivare alla sua conclusione. Il giocatore ha raggiunto Commisso e Barone a New York, dove verranno raggiunti presto da Pradè, e presto ci sarà il tanto decantato summit, dal quale si saprà definitivamente il futuro del giocatore. Federico Chiesa sembra aver fatto il primo passo, chiedendo a Joe Barone la cessione, trovandosi di risposta un secco no, vista la ferma volontà di trattenere il giocatore.



CESSIONE- Il giocatore ha ancora a cuore la possibilità di raggiungere Cristiano Ronaldo e la Juventus, per lottare per la Champions League con uno stipendio ricco e soddisfacente, ma non vuole andare allo scontro frontale con la società viola, che reputa casa sua. L’unico modo per il giocatore per obbligare la cessione è uscire allo scoperto con una pesante presa di posizione, un attacco diretto a Firenze e la Fiorentina, che Federico non vuole fare, per lui e per la sua famiglia. Il giocatore proverà a convincere la società a lasciarlo partire, anche con l’aiuto del padre, anche se sa bene che sarà molto complicato.



COMMISSO- Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, fin dal primo giorno ha sbandierato ai quattro venti l’assoluta volontà di trattenere il numero 25, dichiarandosi pronto a rifiutare offerte superiori ai 100 milioni, ma la realtà dei fatti è che si è messo nella miglior posizione possibile. Ha riportato passione ed entusiasmo nei tifosi, portandoli sotto la sua figura, mettendo Chiesa nella difficile posizione di dover puntare i piedi. L’incontro sarà decisivo, perché se Commisso proverà a offrire un lauto aumento di ingaggio al giocatore, Chiesa tenterà l’ultimo atto di convincimento. Se la barriera viola rimarrà salda, il giocatore avrà due possibilità: rilanciarsi nel progetto Fiorentina oppure un attacco diretto al mondo viola, a lui la scelta.