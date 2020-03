Il lunedì, in tempo di quarantena, è sicuramente il più strano dei giorni da vivere. Non che gli altri siano piacevoli o meno inusuali, ma il primo giorno della settimana è storicamente dedicato a rivivere i fasti del turno di campionato. Ma questa volta, e per ancora un bel po’, non ci saranno pagelle del giorno dopo, polemiche arbitrali, parole a caldo o articoli dove si raccontano le giocate di qualche campione.La partita, infatti, la stanno sicuramente giocando, che con il sorriso e la determinatezza che li contraddistingue, stanno affrontando questo maledetto virus.. Perché dobbiamo resistere tutti anche per vedere nuovamente il pallone rotolare su un campo verde.Il presidente della Fiorentina, intanto, segue dall’America l’avvicendarsi di tutte le questioni di casa viola, senza poter tornare dalla sua squadra. Commisso sta già pensando ad alcune iniziative benefiche per aiutare il territorio fiorentino, con Joe Barone rimasto in città per mettere in atto le direttive che arrivano dagli USA. La voglia di pensare al futuro è tanta, e infatti Pradè e collaboratori stanno già dando un occhio al mercato estivo, anche se ancora avvolto da tanti punti interrogativi, provando ad immaginare la Fiorentina del futuro.