Preso Muriel, il mercato non è finito. Non può essere finito. Stefano Pioli è intenzionato a confermare il modulo già visto durante l’arco della stagione, eccezione fatta per la partita contro l’Empoli. Durante il ritiro invernale a Malta farà le prime apparizioni il nuovo innesto colombiano, speranza per una Fiorentina finora troppo aggrappata alla crisi di Simeone. Un acquisto che mette in discussione proprio il Cholito, adesso non più sicuro del posto è obbligato a sbloccarsi per non cadere definitivamente.



Occhi sul centrocampista. La società sta sondando diverse piste in attesa di capire quale sia quella con il miglior margine nell’equazione occasione X risparmio. Tra i tanti nomi nel calderone, la sensazione è che debba spuntare ancora quella giusto. La scelta a gennaio raramente è di qualità e i compromessi sono all’ordine del giorno. Priorità a un mediano, capace di impostare e giocare davanti alla difesa, per riportare Veretout nel proprio ruolo naturale. La concorrenza è alta, i giocatori buoni sono pochi e si deve tenere testa a un budget limitato, volto allo zero. Prestiti, niente di più. Il sogno è Diawara, al momento in salita per la valutazione del Napoli, la volontà dei partenopei di non inserire un diritto di riscatto – e, se sì, non certo abbordabile – e le possibilità economiche della Fiorentina. Radoja si scontra con le norme sugli extracomunitari, è un nome per giugno, quando si libererà dal Celta Vigo a parametro zero. Corvino tirerà fuori dal cilindro un’occasione con un occhio al mercato in uscita: il Bologna vuole Ceccherini, i gigliati sono restii nel cederlo; più aperta la pista che porterebbe Laurini al Parma, apertissima quella che prevederebbe il saluto di Thereau. Ed Eysseric? Dal francese potrebbe arrivare l’ennesimo tesoretto, l’importante sarebbe poterlo spendere subito per fomentare la corsa all’Europa League.