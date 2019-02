Sei punti separano la Fiorentina dal settimo posto, attualmente occupato dalla Lazio, ultimo baluardo per la qualificazione all'Europa League. Settimo posto che combacia con il quinto, dove staziona l'Atalanta. Troppo distante ormai la possibilità europea? Mancano quindici partite, quarantacinque punti in palio. E la Coppa Italia nel mezzo, con la doppia semifinale proprio contro gli orobici, ormai nemesi della Viola. Firenze è divisa: tra chi crede ancora nella qualificazione e chi, invece, vede la coppa nazionale come l'unica via rimasta.



PERCH É S Ì - Lo scorso anno, a questo punto della stagione, la Fiorentina era undicesima in classifica, una posizione in meno rispetto al presente, come uno in meno era il punteggio rispetto a oggi. La Sampdoria, sesta, era distante sette punti, uno in più rispetto all'attuale distanza tra Viola e Atalanta. A fine stagione, la Fiorentina arrivò davanti ai blucerchiati. Dunque, anche nei numeri recenti, niente è impossibile. Inoltre, come detto, ci sono ancora quarantacinque punti disponibili: è tutto aperto, manca troppo alla fine, sebbene le squadre davanti viaggino a ritmo spedito, oltre le difficoltà, quelle che frenano la truppa di Pioli senza mezzi termini. Sognare è lecito, i termini lo concedono: arrendersi così presto non è saggio. Le tre partite che separano la Fiorentina dalla vittoria della Coppa Italia rappresentano un'occasione complicata (ma ghiotta) sulla quale avventarsi: abbandonare ogni velleità per concentrarsi sulla coppa potrebbe essere rischioso e bruciante.