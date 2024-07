Borussia Dortmund, UFFICIALE: preso Guirassy, ora Fullkrug può andare al Milan

Il club giallonero ha annunciato l'acquistodallodell'attaccante diil vice-capocannoniere della scorsa Bundesliga ha finalmenteora il BVB punterà fortemente su di lui comeper la prossima stagione.- Un trasferimento che, per forza di cose, finisce inevitabilmente per interessare proprio i rossoneri:, che a questo punto può essere piùAl momento nel club tedesco sono infatti presenti quattro centravanti: Serhou, lo stesso ex Werder Brema, il giovane in rampa di lancio Youssoufae l'altro partente, Sebastien

Questo il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund: "Il Borussia Dortmund, club della Bundesliga, sta rafforzando il proprio reparto d'attacco. Oggi, giovedì, Serhou Guirassy (28) ha firmato un contratto di lavoro valido fino al 30 giugno 2028. L'attaccante della Guinea, nato ad Arles, in Francia, si unisce al BVB dal VfB Stuttgart. Qualche giorno fa, Guirassy si è sottoposto a un ulteriore esame medico da parte di uno specialista. Questo ha rivelato che l'infortunio subito in una partita internazionale dopo la fine della stagione non comporterà un'operazione. Guirassy si sottoporrà ora a un programma di recupero individuale per alcune settimane e, secondo la valutazione dei medici, sarà in grado di agire in estate. Guirassy, trasferitosi in Germania dallo Stade Rennes nell'estate del 2022, nella scorsa stagione è stato il capocannoniere della Bundesliga dietro a Harry Kane del Monaco, andando a segno 28 volte in 28 partite e attirando l'interesse di molti top club europei".

- Per quanto concerne Fullkrug invece, il Borussia Dortmund chiedeil Milan ha già parlato con l'attaccante, che sarebbe, e con il quale avrebbe già. Guirassy a Dortmund potrebbe sveltire la trattativa.