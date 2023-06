Può capitare che, nel preparare una gara d’importanza straordinaria come una finale europea, tu possa parzialmente trascurare quelli che sono gli altri impegni che la squadra deve affrontare. Ne sa qualcosa la Roma, che nel turno di campionato precedente si è presentata, dopo giorni di dichiarazioni che ponevano l’accento sull’inutilità della partita, a Firenze con una formazione zeppa di seconde linee e ragazzi provenienti dalla Primavera. Il tutto per arrivare freschi e concentrati all’atto finale di Europa League contro il Siviglia. Il risultato è che i giallorossi hanno perso a Firenze e, pochi giorni più tardi, anche a Budapest, restando con un pugno di mosche in mano e mettendo a repentaglio anche il sesto posto in classifica.



IL MIGLIOR AVVICINAMENTO – Scelte decisamente differenti quelle optate da parte di Vincenzo Italiano che nelle dichiarazioni pubbliche non ha mai voluto distogliere l’attenzione dalla gara, l’ultima, di campionato contro il Sassuolo. Parole a cui sono susseguiti i fatti. Perché il tecnico Viola ha risparmiato minuti ad alcuni dei suoi titolarissimi ma ha comunque presentato una formazione titolare con tanti nomi di primissima fascia. La squadra ha risposto bene, la Fiorentina ha fatto una gara attenta nel primo tempo e, grazie alla classe di uno spettacolare Saponara, ha trovato tre punti importantissimi nella corsa all’ottavo posto (in attesa del match del Torino e della decisione di Ceferin sulla Juve) contro un Sassuolo mai arrendevole. Quale miglior modo di avvicinarsi alla finalissima di Praga di mercoledì prossimo? Indipendentemente da come finirà.



LANCIATI – Finale che non deve farci distogliere l’attenziona dal percorso fatto dalla Fiorentina in campionato nel corso della stagione. Perché se i Viola hanno giocato un girone d’andata sicuramente deludente, Biraghi e soci hanno decisamente cambiato marcia dopo il giro di boa. La Fiorentina ha infatti ottenuto 33 punti nella seconda parte di campionato, solamente Lazio e Napoli hanno fatto meglio dei gigliati, che hanno tenuto un passo da Champions League nonostante il triplo appuntamento fra campionato, Conference e Coppa Italia. Piccolo rimpianto per quanto fatto nella prima parte, sì, ma anche motivo di vanto che certifica quello che sia in grado questa squadra. Numeri che speriamo possano essere di buon auspicio per il West Ham…