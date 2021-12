Senza giri di parole:. Alla rosa mancano davvero pochi accorgimenti dopo l'arrivo di Ikoné, servirebbero giusto un vice Vlahovic e, appunto, una mezzala capace di offrire lo stesso apporto didall'altra parte. Questa mezzala i viola ce l'hanno già in rosa, ma per una serie di ragioni non l'hanno mai potuta sfruttare appieno.L'ex Milan estanno rendendo su livelli altissimi, Duncan e Maleh si sono alternati fino ad ora al loro fianco in base all'avversario ma al ghanese manca un po' di classe e al giovane marocchino un pizzico di esperienza e sfrontatezza., per quanto non ancora un veterano, ha già alle spalle due stagioni e mezza in Serie A, e non può aver dimenticato come si fa a offrire uno spettacolo come quello che lasciò l'Italia senza fiato fra settembre e novembre del 2019. Il 2020 si è aperto con un brutto colpo alla testa, dopo il quale Castro non è stato più lo stesso: problemi con la, certezze smarrite, un Europeo l'estate successiva vissuto di corsa e con tanta gioia, ma con vacanze poi ridotte all'osso e un ritardo di condizione da smaltire. E come se non bastasse, un mese abbondante di stop a causa dellai a metà settembre. Insomma,, e il gol che ha chiuso il suo 2021 è di buon auspicio per un nuovo, più brillante capitolo della sua carriera in viola, con quel 10 sulle spalle che persino, in tempi non sospetti, ha approvato.Con il miglior Castrovilli e Bonaventura da mezzali ai lati di Torreira, con Ikoné e Gonzalez ai lati di Vlahovic,. E ha anche delle alternative solide, all'altezza, in praticamente tutti i ruoli., ma seè quello visto contro il Milan e non quello di Verona, allora anche Milenkovic e Quarta hanno la loro buona riserva.non è Odriozola ma ha altre caratteristiche e può tornare utile in certi frangenti,studia da vice Biraghi.può fare le veci di Dragowski finché l'infortunio del polacco lo richiederà. Manca solo un sostituto per Vlahovic nella malaugurata ipotesi di un'indisponibilità del serbo da qui a fine maggio. Il problema sarà ammortizzare la partenza del numero 9 in estate con un rimpiazzo all’altezza. Sempre che questo esista. Altrimenti, andràC’è un elemento, però, che non si può sostituire, e che non doveva essere nemmeno a Firenze secondo i piani originali: Vincenzo, il maggiore artefice del Rinascimento viola. Bravoa puntare con decisione su di lui dopo l’addio di Gattuso, bravi Commisso e Barone ad avallare l’operazione, ma da lì in poi bravissimo il tecnico ex Spezia a plasmare, rigenerare, convincere., e il resto della rosa, con tre innesti rilevanti rispetto alla passata stagione, sta andando ampiamente oltre le aspettative. Molte delle speranze europee della Fiorentina passano dalla capacità di Italiano di gestire l’entusiasmo e la mentalità di giocatori non abituati, tranne poche eccezioni, a lottare per certi traguardi. Non lo è nemmeno Italiano stesso, si potrebbe obiettare…A metà del percorso, incredibile a dirsi, la Fiorentina è lì, pronta a giocarsi in 19 partite qualcosa che, appena quattro mesi fa, sembrava fantascienza.