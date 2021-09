Un tema molto dibattuto in questi giorni è quello relativo al calendario degli impegni internazionali durante questa sosta. Le ultime partite che verranno giocate in Sudamerica costringeranno gli atleti a vere e proprie corse contro il tempo per scendere in campo nelle partite del sabato.I tre giocatori ai quali la Fiorentina rischia di dover rinunciare sono, di scena con l'Argentina, e, che giocherà con il Cile. Questi tre sono stati, con Vlahovic,, e già solo per questo sostituirli in un momento simile non è semplice. Se poi aggiungiamo il fatto- due dei tre che dovremmo vedere al loro posto - non erano in condizione di giocare sette giorni fa, alloraLa dovranno fare i sudamericani per provare a essere della partita, sì, ma anche i loro due sostituti per presentarsi al Gewiss Stadium in condizioni tali da poter affrontare una delle big del campionato. Il terzo rimpiazzo è senza dubbio, sul quale la Fiorentina punta tantissimo.Sicuramente in difesa giocherebbe, mentre in cabina di regia vedremmo con ogni probabilità l'adattamento di una mezzala, Duncan o Amrabat. A meno che non venga richiamato il giovane Bianco dalla Primavera, dopo un ottimo precampionato. Insomma, in teoria le soluzioni non mancherebbero, ma i prossimi sette giorni di lavoro al centro sportivo Davide Astori daranno arisposte fondamentali sulla loro percorribilità.