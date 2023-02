Non facciamo un dispetto a nessuno se diciamo che la Fiorentina, assieme al Milan che ha ospitato il Tottenham di Antonio Conte, aveva l’impegno più difficile in questa tre giorni di coppe europee. Non fosse altro che per il fatto che il Braga, fino a ieri sera, delle ultime nove partite ufficiali ne aveva persa una e vinte tutte le altre. E se pensiamo che gli Arsenalistas viaggiano spediti al terzo posto nel campionato portoghese e hanno battuto due volte in stagione il Benfica che ha già ipotecato i quarti di Champions, allora lo spettacolare quattro a zero in trasferta di ieri fa intravedere la filigrana dell’impresa. E per la Fiorentina arriva nel momento più importante ma, soprattutto, delicato.



LE COLLEGHE - Dicevamo, la settimana europea non è che sia andata proprio benissimo alle colleghe italiche. Molto bene il Milan contro gli Spurs, prova di cuore della Lazio in 10 contro il Cluj, male la Roma in Austria, malissimo la Juve in casa contro la tredicesima della Ligue 1. La Juve, appunto. La stessa squadra che non più di qualche giorno fa strappava una vittoria per uno a zero proprio contro la Fiorentina con un finale decisamente bollente. Gol di Castrovilli allo scadere, revisione VAR, annullamento (legittimo, per carità) per una frazione di un tacchetto in fuorigioco.



"STAI SEDUTO" - Episodio che ha scatenato diverse reazioni. Prima fra tutte quella di capitan Bonucci che, inveendo contro la panchina Viola, grida: “Stai seduto Venuti!”. Forse per un’esultanza giudicata eccessiva del terzino Viola. Un comportamento che poco si confà al famoso ‘stile Juve’ ma, soprattutto, a come dovrebbe porsi il capitano di un club comunque prestigioso come la Signora. Ve li immaginate Del Piero, Buffon, o anche lo stesso Chiellini fare una cosa del genere? Ieri, quasi come una sorta di contrappasso, la decisione contraria al VAR a tempo scaduto l’ha subita la Juve, e a sedere ci resta comodamente il capitano bianconero.



REGINA DI COPPE - Ma torniamo alla splendida serata europea dei Viola. Ieri, tanto per cambiare, la Fiorentina ha mostrato il suo profilo migliore, quello di Coppa, dove la Viola riesci ad esprimersi al meglio e, evidentemente, senza troppi pensieri. E non può essere un caso se Jovic in Conference ha più gol (6) che presenze da titolare (4) mentre in A viaggia alla miseria di tre marcature in venti partite. Ma al di là dei bomber che ieri sono tornati a segnare, la Fiorentina si è espressa alla grande in tutte le zone del campo contro una squadra che, almeno sulla carta, partiva leggermente favorita. La Fiorentina di coppa allora piace, eccome se piace. Ma per raddrizzare una stagione ancora un po’ storta servirà esprimersi così già domenica nel derby. Intanto la piazza Viola si gode la notte magica europea, mentre qualcuno resta comodamente seduto.