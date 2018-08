Gli esuberi sono tanti, e soprattutto è stato speso tanto per portarli a Firenze

. Anche quando si parla del mercato estivo della. Solo il tempo darà il proprio verdetto. Un dato da osservare, però, è quello riguardante la forbice europea: perché, e il suddetto insieme si è allargato e rinforzato, confermandosi e resistendo all'assalto ai pezzi pregiati.In tal senso,. Sembra tutto rimandato di un anno, ma tant'è.. L'unico rinforzo per l'undici titolare legato indissolubilmente a Firenze dal contratto èed esplosivo, come testimoniato dal precampionato.: nel limbo tra la speranza di non doversi rammaricare e quella di esultare per tutta la stagione insieme a loro., per una somma che si aggira intorno ai. Una buona fetta dell'economia viola, che ha portato l'attuale disavanzo - che dovrà essere pareggiato dagli esuberi -, di cui i primi due con una potenzialità da maglia titolare. Sono le incongruenze, almeno sulla carta, che caratterizzano il mercato: anche molti giovani sono stati pagati come giocatori fatti, deludendo poi le aspettative. Spesso è stato criticato questo modus operandi, quello di utilizzare talvolta discutibilmente il tesoretto., ad esempio, fu una sorta di assegno per la permanenza di, invece, ha deluso per sue lacune, specialmente quella linguistica.Sì, il serbo sarà la prima riserva del centravanti. Concorrenza azzerata per l'argentino, con il classe 2000 che cercherà di mettersi in mostra negli scampoli di partita a sua disposizione.- ma anche una mossa in grado di dotare i gigliati di un pronto successore di 'Gio', osservato sul mercato già questa estate.. Nel sostituire, la strategia è stata tardiva. Da mesi il croato aveva espresso la propria decisione e un ripensamento era contro ogni pronostico, nonostante le flebili aperture., che nelle amichevoli ha dimostrato di essere come il Badelj, ma il "primo" fiorentino, quello pieno di incongruenze tattiche e tecniche. Pioli proverà a fidarsi, complice la squalifica di Veretout per le prime due gare di campionato, mettendolo in ballottaggio con Dabo.. Sarebbe stato utile - e provoca invidia il primo gol segnato all'esordio con l'Atalanta - avere in rosa Mario: il rapporto con l'agente (lo stesso di Pjaca) non è bastato, è intervenuto il Chelsea che ha fatto valere i propri buoni uffici.Negli ultimi giorni - a meno della partenza di, oggetto misterioso, che chiederebbe un altro secondo portiere -. Certo, quest'oggi il DG viola non ripeterebbe la frase "se non conosceteè un problema vostro", così come penserebbe due volte a trattarecon l'Empoli. Tentativi andati male: ora, però, occorre porre rimedio. Su loro, come nel caso died